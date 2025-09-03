Стовідсоткове бронювання запрацювало на порталі «Дія» для прифронтових підприємств

Ілюстративне фото

На порталі «Дія» запрацювала можливість стовідсоткового бронювання співробітників для критично важливих підприємств, розташованих на прифронтових територіях. Наразі такі компанії можуть забронювати всіх своїх військовозобов'язаних працівників.



Як повідомляється, рішення ухвалене Кабміном 13 серпня на пропозицію Міністерства економіки. Раніше діяла норма лише на 50% персоналу, тепер для прифронтових підприємств ліміт збільшено вдвічі.



За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, новий механізм дозволить зберегти робочі місця та підтримати бізнес в умовах війни, а також забезпечити армію необхідними ресурсами.

Зазначається, щоб скористатися новою можливістю, підприємство звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити ліміт бронювання.

Адміністрація перевіряє діяльність компанії та за позитивного рішення направляє звернення до держоргану, який визнав підприємство критично важливим.



Після цього через портал «Дія» ліміт збільшується до 100%, і компанія може забронювати всіх працівників.