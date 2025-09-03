З окупації повернули ще одну дитину. Фото: pixabay

Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупованої території. Йдеться про 17-річного підлітка. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.



За його словами, хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він перебував під наглядом російських військових.



«Особливий тиск був через те, що його батько та брат мешкають на підконтрольній Україні території — про це заборонялося навіть згадувати. Хлопець зважився на втечу. Він звернувся за допомогою до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA — Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут», — зазначив Єрмак.



Підліток перебуває вже на підконтрольній території України.



Раніше ми писали, що Україна повернула ще одну групу українських дітей, які проживали в Росії та на окупованій частині. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу омбудсмена України, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів.



