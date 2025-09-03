Літак з президентом Литви не зміг приземлитися у Вільнюсі через дрон

Літак з президентом Литви Гітанасом Науседою не зміг приземлитися у Вільнюсі через повідомлення про можливий дрон у небі. Про це пише телеграм-канал про військову авіацію ЗСУ «Соняшник».



Військово-транспортний Spartan ВПС Литви з главою держави на борту дві години кружляв над столицею. Зараз з'ясовується, який саме БПЛА міг перебувати в повітряному просторі.



Нагадаємо, 31 серпня в польоті над Болгарією були заглушені навігаційні системи на літаку з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У Брюсселі підозрюють причетність Росії, проте болгарська влада розслідування проводити не стала.