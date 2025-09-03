Близько шести тисяч українців депортують із Польщі

Польські прикордонники. Фото з відкритих джерел

У Польщі оновили реєстр небажаних осіб, які мають залишити країну. У списку на депортацію — 31 тисяча іноземців, повідомляє Onet.pl.

Найбільшу групу серед тих, кого Управління у справах іноземців визнало «небажаними» склали громадяни України — 5900. Далі йдуть громадяни Грузії (4200), Сирії (2500), Афганістану (2400), Білорусі (2200) та Росії (1900).

У МВС Польщі наголошують, що йдеться передусім про людей із порушеннями закону. Так, 30 серпня прикордонна служба депортувала 15 громадян України, які мали численні судимості. Їм заборонили в'їзд до країни терміном від 5 до 10 років.

Зазначається, що з початку 2025 року країну примусово залишили понад 1100 іноземців. За даними польської влади, загальна кількість депортованих у 2025 році вже перевищила показники минулих років і вдвічі більша, ніж у 2021 році.

