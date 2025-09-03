Росіяни вбили вісім людей і поранили шістьох у Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото6 прокуратура

Російська армія вранці, 3 вересня, масово обстріляла Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, також вісім — отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«У період часу з 10:30 до 11:50 російські війська обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії. Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон», — йдеться у повідомленні.



Загинули троє 46, 72, 74-річних жінок та п'ятеро чоловіків. Також тілесні ушкодження зазнали 6 мешканців. Вони доставлені до лікарні. Постраждалі перебували у власних будинках, на вулиці та в магазині.





Крім того, пошкоджено приватний та багатоквартирні будинки, фасад магазину, торгові павільйони.



Раніше ми писали, що 3 вересня російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині.

