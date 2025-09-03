«Якщо готовий – нехай приїжджає»: Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у Москві

Голова Кремля Володимир Путін у Пекіні. Фото: «ТАСС»

Голова Кремля Володимир Путін нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це під час пресконференції у Пекіні заявив сам Путін.



За його словами, така зустріч має бути добре підготовлена та вести до якихось позитивних результатів.



«До речі, Дональд (президент США Дональд Трамп – ред.) попросив мене, якщо можливо провести таку зустріч. Я сказав: «Так, це можливо». Зрештою, якщо Зеленський готовий – нехай приїжджає до Москви», – сказав Путін.

Нагадаємо, що 19 серпня під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливість двосторонньої зустрічі між головою Кремля та Зеленським. Вже тоді Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, але президенти України та США йому відмовили.



Сам Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, але Росія висуває нові умови.



Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито «позиція Зеленського виключає зустріч з Путіним».