В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу

У селі Валуйське у Станично-Луганському районі на окупованій Лугнащині 3 вересня спалахнула суха трава. Проте через сильний вітер вогонь підійшов впритул до житлової вулиці і почав поширюватися на господарську споруду.

Місцеві пожежники від угруповання «ЛНР» загасили вогонь, перш ніж він розширився.



Загалом вогнем знищено 300 квадратів сухостою та пошкоджено 30 квадратів даху будівлі.



У середині серпня окупаційна влада «ЛНР» заявляла про пожежу на площі 11 гектарів.



А 21 серпня виникла пожежа лісової підстилки на площі шість гектарів у Святогірській громаді Донецької області.