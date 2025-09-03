Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу

03 вересня 2025, 17:32

В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу

В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу

У селі Валуйське у Станично-Луганському районі на окупованій Лугнащині 3 вересня спалахнула суха трава. Проте через сильний вітер вогонь підійшов впритул до житлової вулиці і почав поширюватися на господарську споруду.

Місцеві пожежники від угруповання «ЛНР» загасили вогонь, перш ніж він розширився.

Загалом вогнем знищено 300 квадратів сухостою та пошкоджено 30 квадратів даху будівлі.

У середині серпня окупаційна влада «ЛНР» заявляла про пожежу на площі 11 гектарів.

А 21 серпня виникла пожежа лісової підстилки на площі шість гектарів у Святогірській громаді Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Луганська область
Інше
Пожежа
Організації
ЛНР

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
усі новини
20:14
Суд ЄС зняв санкції з Богуслаєва
19:12
Війна знищує Покровськ: люди почали отримувати сертифікати за втрачене житло
18:20
Мешканці Біленького під Запоріжжям залишаються вдома під постійними обстрілами
17:47
Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:27
«Якщо готовий – нехай приїжджає»: Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у Москві
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
17:03
Росіяни вбили вісім людей і поранили шістьох у Костянтинівці
16:56
Російські війська з артилерії обстріляли Нікополь: загинув чоловік
16:30
Обговорили технології та продовження життя до 150 років: у ЗМІ потрапив фрагмент розмови Путіна і Сі Цзіньпіна
16:10
Близько шести тисяч українців депортують із Польщі
16:07
Понад 80 квартир у Дружківці залишилися без газу через нічний обстріл
15:45
Літак з президентом Литви не зміг приземлитися у Вільнюсі через дрон
15:32
З окупації повернули ще одну дитину
15:31
Стовідсоткове бронювання запрацювало на порталі «Дія» для прифронтових підприємств
15:26
У DeepState розповіли подробиці, як ЗСУ відкинули російські війська поблизу Товстого на Донеччині
15:25
На Одещині прикордонники застрелили 23-річного харків'янина під час спроби незаконно перетнути кордон — ДБР
15:15
Полтавська ОВА витратила 370 млн грн. на фіктивні фортифікації на Донеччині — розслідування нардепа
15:08
Армія РФ вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені будинки, є поранена
14:48
В окупованому Вуглегірську безпілотник міг атакувати бензовоз: виникла пожежа біля дороги
усі новини
ВІДЕО
Евакуація із Покровської громади. Кадр відео Національної поліції України Війна знищує Покровськ: люди почали отримувати сертифікати за втрачене житло
03 вересня, 19:12
Біленьківська громада. Скріншот Мешканці Біленького під Запоріжжям залишаються вдома під постійними обстрілами
03 вересня, 18:20
Скріншот Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям
03 вересня, 17:47
Бензовоз, що загорівся в окупованому Вуглегірську. Фото: кадр із відео В окупованому Вуглегірську безпілотник міг атакувати бензовоз: виникла пожежа біля дороги
03 вересня, 14:48
Група ЗС РФ розбігається при появі дрона ЗСУ. ЗСУ знищили групу окупантів на підступах до Покровська
03 вересня, 14:34
Український військовий видав себе за росіянина та застрелив двох окупантів Український військовий видав себе за росіянина та застрелив двох окупантів
03 вересня, 14:27

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір