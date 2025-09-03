Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям

Скріншот

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українським біженцям. У разі остаточного затвердження документа ті, хто не працює офіційно, ризикують втратити щомісячну виплату на дитину до 18 років у розмірі 800 злотих (близько 9 тисяч гривень), а також безкоштовний пакет базової медичної допомоги.



У Польщі мешкає понад 900 тисяч українців під тимчасовим захистом, з них офіційно працевлаштовано близько 700 тисяч. Досі всі біженці автоматично отримували базову медичну допомогу разом із статусом UKR, запровадженим після повномасштабного вторгнення Росії. Цей пакет включав, окрім звичайних послуг, деякі види онкологічної терапії та паліативну допомогу.



Кароль Навроцький заявив, що внесе новий законопроєкт, який, за його словами, буде «справедливішим щодо поляків».



