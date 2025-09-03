Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям

03 вересня 2025, 17:47

Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям

Скріншот Скріншот

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українським біженцям. У разі остаточного затвердження документа ті, хто не працює офіційно, ризикують втратити щомісячну виплату на дитину до 18 років у розмірі 800 злотих (близько 9 тисяч гривень), а також безкоштовний пакет базової медичної допомоги.

У Польщі мешкає понад 900 тисяч українців під тимчасовим захистом, з них офіційно працевлаштовано близько 700 тисяч. Досі всі біженці автоматично отримували базову медичну допомогу разом із статусом UKR, запровадженим після повномасштабного вторгнення Росії. Цей пакет включав, окрім звичайних послуг, деякі види онкологічної терапії та паліативну допомогу.

Кароль Навроцький заявив, що внесе новий законопроєкт, який, за його словами, буде «справедливішим щодо поляків».

Подробиці дивіться в авторському відео «Новини Донбасу».

Нагадаємо, близько шести тисяч українців депортують із Польщі.

ТЕГИ

Місця
Україна-Польща
Інше
Медицина Виплати українські біженці
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
усі новини
20:14
Суд ЄС зняв санкції з Богуслаєва
19:12
Війна знищує Покровськ: люди почали отримувати сертифікати за втрачене житло
18:20
Мешканці Біленького під Запоріжжям залишаються вдома під постійними обстрілами
17:47
Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:27
«Якщо готовий – нехай приїжджає»: Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у Москві
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
17:03
Росіяни вбили вісім людей і поранили шістьох у Костянтинівці
16:56
Російські війська з артилерії обстріляли Нікополь: загинув чоловік
16:30
Обговорили технології та продовження життя до 150 років: у ЗМІ потрапив фрагмент розмови Путіна і Сі Цзіньпіна
16:10
Близько шести тисяч українців депортують із Польщі
16:07
Понад 80 квартир у Дружківці залишилися без газу через нічний обстріл
15:45
Літак з президентом Литви не зміг приземлитися у Вільнюсі через дрон
15:32
З окупації повернули ще одну дитину
15:31
Стовідсоткове бронювання запрацювало на порталі «Дія» для прифронтових підприємств
15:26
У DeepState розповіли подробиці, як ЗСУ відкинули російські війська поблизу Товстого на Донеччині
15:25
На Одещині прикордонники застрелили 23-річного харків'янина під час спроби незаконно перетнути кордон — ДБР
15:15
Полтавська ОВА витратила 370 млн грн. на фіктивні фортифікації на Донеччині — розслідування нардепа
15:08
Армія РФ вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені будинки, є поранена
14:48
В окупованому Вуглегірську безпілотник міг атакувати бензовоз: виникла пожежа біля дороги
усі новини
ВІДЕО
Евакуація із Покровської громади. Кадр відео Національної поліції України Війна знищує Покровськ: люди почали отримувати сертифікати за втрачене житло
03 вересня, 19:12
Біленьківська громада. Скріншот Мешканці Біленького під Запоріжжям залишаються вдома під постійними обстрілами
03 вересня, 18:20
Скріншот Президент Польщі ветував законопроєкт щодо допомоги українським біженцям
03 вересня, 17:47
Бензовоз, що загорівся в окупованому Вуглегірську. Фото: кадр із відео В окупованому Вуглегірську безпілотник міг атакувати бензовоз: виникла пожежа біля дороги
03 вересня, 14:48
Група ЗС РФ розбігається при появі дрона ЗСУ. ЗСУ знищили групу окупантів на підступах до Покровська
03 вересня, 14:34
Український військовий видав себе за росіянина та застрелив двох окупантів Український військовий видав себе за росіянина та застрелив двох окупантів
03 вересня, 14:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір