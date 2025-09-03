Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Мешканці Біленького під Запоріжжям залишаються вдома під постійними обстрілами

03 вересня 2025, 18:20

Біленьківська громада. Скріншот Біленьківська громада. Скріншот

Село Біленьке розташоване на правому березі колишнього Каховського водосховища. До повномасштабної війни тут мешкали близько п'яти тисяч людей. Сьогодні громада щодня зазнає обстрілів з окупованих територій — із Василівки та Дніпрорудного, що лише за двадцять кілометрів.

Незважаючи на це, у Біленькому та сусідніх селах залишаються тисячі людей, у тому числі сім'ї з дітьми. Мешканці розповідають, що вибухи чути майже щодня. Ситуацію посилило знищення росіянами Каховської ГЕС. Після підриву водосховище обміліло, насоси більше не дістають до Дніпра.

Люди рятуються колодязями та свердловинами, які доводиться постійно поглиблювати. Волонтери розвозять питну воду двічі на тиждень по всіх дев'яти селах громади. Така сама проблема й у сусідній Червонодніпровці, що знаходиться ближче до лінії фронту. Там жителі самостійно тягнуть труби до річки та встановлюють насоси і генератори, щоб забезпечити себе водою.

Сьогодні в громаді залишається близько 4,5 тисяч жителів, переважно пенсіонери. З початку повномасштабного вторгнення російська армія регулярно обстрілює всі дев'ять сіл Біленьківської громади. Після підриву Каховської ГЕС, влітку 2023, інтенсивність атак тільки зросла.

Подробиці — в авторському відео «Новини Донбасу»

Нагадаємо, у Малокатеринівці Запорізької області за 12 км від фронту залишаються сім'ї з дітьми.

Місця
Запорізька область Біленьке Червонодніпровка
Інше
обстріли лінія фронту
