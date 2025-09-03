Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Суд ЄС зняв санкції з Богуслаєва

03 вересня 2025, 20:14

Європейський суд скасував санкції щодо колишнього президента підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Судді визнали його подальше перебування у чорних списках ЄС юридично необґрунтованим.

Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на адвоката Степана Теслю, який уточнив, що йдеться вже про друге рішення Суду справедливості ЄС на користь його підзахисного.

«Сьогодні вранці ми отримали рішення, яким судді анулювали низку актів Ради ЄС. Саме на їх підставі 86-річний пенсіонер Богуслаєв залишався у списках осіб, які нібито загрожують суверенітету та територіальній цілісності України», — розповів юрист.

Скасування стосується документів Ради ЄС та виконавчих регламентів від вересня 2024-го та березня 2025-го. Суд підкреслив: саме по собі минуле посадове становище людини не може бути виправданням для його знаходження в списках санкцій. Для цього потрібні вагомі та підтверджені докази актуальних зв'язків, яких Рада ЄС так і не надала.

Разом зі скасуванням санкцій Суд зобов'язав Раду ЄС покрити свої судові витрати та компенсувати витрати Богуслаєва. Адвокат зазначив, що санкції проти його клієнта в ЄС було запроваджено «на підставі змонтованих відеороликів, підготовлених агентом СБУ».

Ці матеріали, за його словами, так і не отримали підтвердження. Більше того, саме на європейські рішення пізніше посилалася українська влада, коли вводили власні санкції та конфіскували майно Богуслаєва.

«Досі залишається загадкою, щодо якого саме Богуслаєва В.А. було запроваджено українські санкції. Указу президента чи рішення РНБО із цього приводу так і не існує. Але це не завадило суддям ВАКС конфіскувати все майно», — наголосив Тесля.

Зараз, за словами захисту, готується новий позов уже до Ради Європи. Адвокати планують вимагати відшкодування збитків, які вони оцінюють приблизно в 1 мільярд євро.

