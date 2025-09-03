Зеленський не виключив корейський сценарій щодо економіки

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

03 вересня 2025, 22:38

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Le Point Президент України Володимир Зеленський. Фото: Le Point

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сценарій Південної Кореї після закінчення Корейської війни може бути прикладом для України, проте повністю копіювати цю модель країна не зможе через відмінності на рівні загроз.

В інтерв'ю французькому виданню Le Point, опублікованому в середу, глава держави зазначив, що Південна Корея досягла процвітання, незважаючи на відсутність мирного договору, але її безпека багато в чому забезпечена союзом із США та потужною системою ППО.

«Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, такі системи як Patriot, які має Південна Корея. Але порівняння з Кореєю має обмеження: населення Північної Кореї трохи більше 20 мільйонів, тоді як у Росії понад 140 мільйонів. Масштаби цих загроз не йдуть у порівняння. Небезпека з боку Росії у п'ять, шість, а то й у десять разів більша», — підкреслив Зеленський.

За його словами, ідентичне повторення південнокорейського сценарію у сфері безпеки в Україні неможливе, проте її економічна модель може бути корисним орієнтиром.

Нагадаємо, що Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій.

корейський сценарій
