04 вересня 2025, 07:54

В Одесі спалахнула пожежа через удар безпілотника

Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Один із дронів потрапив до складського приміщення, де спалахнула пожежа, також було пошкоджено вантажний автомобіль.

Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області

Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області

На місці події працювали понад 40 рятувальників — співробітники ДСНС, пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці. Пожежу локалізовано та спалах ліквідовано, пише ДСНС України.

Місцевий Telegram-канал опублікував кадри падіння та вибуху безпілотника в місті.

Нагадаємо, російські війська продовжують руйнувати Покровськ: до ударів авіабомбами додалися цілодобові мінометні обстріли.

Місця
Одеса
Інше
Пожежа Атака Безпілотник
