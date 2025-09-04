В Одесі спалахнула пожежа через удар безпілотника

Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Один із дронів потрапив до складського приміщення, де спалахнула пожежа, також було пошкоджено вантажний автомобіль.

Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: ДСНС Одеської області



На місці події працювали понад 40 рятувальників — співробітники ДСНС, пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці. Пожежу локалізовано та спалах ліквідовано, пише ДСНС України.



Місцевий Telegram-канал опублікував кадри падіння та вибуху безпілотника в місті.

Нагадаємо, російські війська продовжують руйнувати Покровськ: до ударів авіабомбами додалися цілодобові мінометні обстріли.