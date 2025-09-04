«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок

Пересування техніки окупантів у Луганську. Фото: «АТЕШ»

Агенти підпільного руху «АТЕШ» повідомляють про переміщення російських окупаційних підрозділів у Луганську. За їхніми даними, зафіксовано колони військової техніки, частина якої вирушає до тилу на ремонт, а справні машини перекидаються на Запорізький напрямок.

Як зазначається у Telegram-каналі Воєнного руху українців та кримських татар, протягом останнього місяця окупанти активно вивозять техніку з регіону, щоб посилити пріоритетніші ділянки фронту.



При цьому перевірка техніки показує: значна частина її не здатна рухатися своїм ходом. Нерідко колони змушені зупинятися просто на дорогах через поломки вантажівок.

Пересування техніки окупантів у Луганську. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, 3 вересня БПЛА атакував бензовоз в окупованому місті Вуглегірськ Донецької області.