Близько опівночі два російські дрони атакували Дружківку: загорівся автовокзал

Після атаки безпілотника спалахнула будівля автовокзалу в Дружківці Донецької області. Фото: Новини Краматорського району

Два російські безпілотники «Герань-2» у ніч проти 4 вересня вдарили по Дружківці Донецької області. Вибухи пролунали з різницею у кілька хвилин близько опівночі, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що один із ударів припав по будівлі автовокзалу на вулиці Олекси Тихого. Там почалася пожежа.

За інформацією видання «Новини Краматорського району», російські дрони поцілили також у вантажне відділення «Нової пошти» та мінімаркет.

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено магазин, кафе, поштове відділення та автомобіль.

Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі російські ударні безпілотники також атакували Слов'янськ на Донеччині. Противник використав для атаки два ударні безпілотники «Герань-2». Вибухи сталися в районі вулиці Залеських (колишня Волзька). Постраждалих немає.