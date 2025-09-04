У Херсонській області російські удари вбили двох людей та зруйнували газопровід

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що протягом минулої доби під ударами російських безпілотників, авіації та артилерії опинилися десятки населених пунктів регіону, включаючи Херсон.



У зоні обстрілів опинилися Зеленівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Високе, Ольгівка, Миколаївка, Вірівка, Львове, Нововоронцовка, Осокорівка, Гончарне, Костирка, Антонівка, Кізомис, Садове, Молодіжне, Софіївка, Дніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Дудчани, Зміївка, Микільське, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Окупаційні війська цілеспрямовано били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 12 приватних будинків, газопровід, господарську споруду та автомобілі місцевих мешканців.

Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Серед жертв — чоловік 1965 року народження із селища Молодіжне, який загинув від смертельних осколкових поранень.

