Зеленський пояснив, чим небезпечний вихід України з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Le Point

В інтерв'ю французькому виданню Le Point президент України Володимир Зеленський пояснив, чим небезпечні територіальні поступки.

Він зазначив, що такі кроки стануть для очільника Кремля плацдармом для подальшої агресії проти всієї Європи.

Президент згадав анексію Криму у 2014 році — тоді росіяни використовували острів як плацдарм для оточення півдня України. А захоплення частини Донбасу дало Путіну можливість використовувати цей регіон як базу для подальшого наступу.

«Якщо завтра якимось чином ми залишимо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поблизу міста із півтора мільйонами мешканців: Харків. Він також захопить промисловий центр – Дніпро. Це відкриє нові можливості. Я говорю тут про Україну, але якщо подумати в іншому масштабі, то якщо Путін зможе захопити всю нашу країну, він використовує її так само як трамплін», — сказав Зеленський.

Президент також допустив завершення війни для України за корейським сценарієм, проте уточнив, що загроза Північної Кореї не відповідає російській, а рівень гарантій безпеки для Південної Кореї значно вищий.