Ту-160 РФ відмовив під час атаки на Україну: збій і удар блискавки

Ту-160 — літак стратегічної авіації РФ.

У стратегічної авіації РФ сталися серйозні збої під час нічної атаки на Україну 2–3 вересня. Про це повідомляють російські Telegram-канали.



Стратегічний бомбардувальник Ту-160 «Іван Яригін» (борт № 04) не зміг виконати запуск ракет через вихід з ладу механізму пускової установки.



Інший Ту-160 «Олексій Плохов» (борт № 16) потрапив під удар блискавки й був змушений повернутися на аеродром. Пошкоджено скління кабіни пілотів.



Крім того, ще один літак не зміг піднятися в повітря з авіабази в Енгельсі. Причина невідома.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну 502 дронами та 24 ракетами різних типів. Раніше в ході спецоперації «Павутина» українські сили знищили не менше 13 літаків армії РФ, ще понад 40 отримали пошкодження.