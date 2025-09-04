Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі

04 вересня 2025, 10:56

«Чути одне слово з десяти» — так жителі окупованих територій Донбасу описують останні дзвінки через Google Meet. Спочатку сервіс став для багатьох справжнім порятунком після блокувань WhatsApp і Telegram, але вже на початку вересня він перестав нормально працювати.

2 вересня дзвінки почали обриватися один за одним. Люди скаржаться: зображення стає розпливчастим, звук переривається, а конференції закінчуються самі по собі за кілька хвилин.

«Ми тепер навіть з рідними не можемо нормально поговорити. Здається, ніби нас відрізають від світу», — пише мешканка окупованої Макіївки в чаті.

На офіційній сторінці Google жодних глобальних збоїв не зафіксовано. У компанії заявляють: проблема не в них. Роскомнагляд теж відхрестився, запевняючи, що жодних блокувань щодо Meet не вводив. Але в окупованому Донбасі такі слова звучать менш переконливо.

Така ситуація вже була у серпні. Тоді люди також масово скаржилися на проблеми з Meet: то не відкривався сайт, то не працював додаток. Але Google і російська влада заперечували, що вводили будь-які обмеження в сервісах зв'язку.

Тим часом у РФ звучать «попередження» про те, що Google Meet нібито став «інструментом шахраїв». Дончане в чатах згадують: схожі заяви звучали і перед тим, як окупанти відключили дзвінки до WhatsApp та Telegram.

«Це дуже схоже на підготовку до чергового блокування», — каже чоловік із окупованого Донецька. За його словами, людям залишається все менше можливостей для зв'язку, а відчуття ізоляції зростає з кожним днем.

«Я встановила Google Meet на телефон лише наприкінці серпня. Першого числа говорила з донькою — все працювало ідеально. Я просто розплакалася від радості. Поспілкувалися і по відео, і по аудіодзвінку. А вже 2-го числа — почалося те саме, такі ж перешкоди, як і в Telegram після блокування. Нас тут взагалі від усього відрізають. У мене з чоловіком зараз і TikTok перестав працювати. Мало того, що я ні з ким не можу зв’язатися, так я навіть не знаю вже, де дивитися новини», — ділиться співрозмовниця з окупації.

На тлі мовчання Google та заперечень Роскомнагляду жителі окупованих територій знову залишаються без надійного зв'язку із зовнішнім світом — в умовах, коли навіть простий дзвінок до близьких перетворюється на випробування.

Нагадаємо, у Росії у всіх великих провайдерів встановлено спеціальне обладнання, яке відстежує весь трафік для Роскомнагляду та ФСБ.

