«Наблизилися впритул»: у DeepState розповіли про ситуацію зі спробами російських військ прорватися у Куп'янськ

04 вересня 2025, 11:00

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState

3 вересня росіяни опублікували кадри демонстрацій своїх прапорів у різних частинах міста Куп'янська Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За словами аналітиків, ці демонстрації російські війська перетворили на пропаганду.

«Зокрема, фіксація окупанта була навіть у центрі міста, який там безперешкодно лазив деякий час. Сама ж «показуха з ганчірками» була у точках, які перебувають у «сірій зоні». 10-й армійський корпус ЗСУ пізніше показав кадри уражень деяких росіян на північних околицях міста в «сірій зоні», але робити висновки про повне знищення ворога досить рано», – зазначили у DeepState.

У проєкті стверджують, що наявність ЗС РФ на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність «сірої зони» є демонстрацією цього.

«Окупанти роблять постійні спроби просочування в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування. Бійці Сил оборони України, звичайно, намагаються «множити на нуль» ці спроби, але перевага ворога в піхоті дається взнаки. Щоб збільшити шанс закріплень у місті, противник намагається захопити навколишню місцевість, тож йдуть бої, зокрема, за село Мирне, яке, як і село Радьківка, має стати місцем накопичення піхоти», – сказали аналітики.

У DeepState заявили, що також уже не секрет те, що військові РФ переодягаються в цивільний одяг, щоб потрапити у місто для реалізації своїх різноманітних планів.

«Ось тільки ця історія відбувається не виключно в даній ситуації з демонстраціями «ганчірок», а має дещо масштабніший характер, коли саме за допомогою переодягання противник просочується в місто і збільшує свою кількісну наявність у ньому. З повідомлень бійців, є побоювання, що в якийсь момент це може вилізти неприємними наслідками. Однак це ми побачимо лише з часом, наскільки масштабним був задум ворога. Наразі робляться активні спроби штурмових дій групами піхоти, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові. У вересні ми ще неодноразово говоритимемо про Куп'янськ, тому що противник наблизився впритул і активно промацує слабкі місця, які він уже певною мірою виявив. А розвивати успіх вони беруться миттєво», – резюмували у проєкті.

Нагадаємо, що армія РФ підвищила інтенсивність та збільшила склад своїх штурмових груп на Лиманському напрямку.

