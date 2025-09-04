Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

04 вересня 2025, 11:11

На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу

Собаки на ТОТ. Фото: Жовта Стрічка Собаки на ТОТ. Фото: Жовта Стрічка

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомили про критичну ситуацію в лікарнях тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей — там повністю відсутня вакцина від сказу.

Цього літа до керченської лікарні звернулися понад 40 осіб з укусами собак, з них приблизно третина приїхали саме з ТОТ, оскільки місцеві медустанови не забезпечені препаратами.

«Уявіть, за 3 роки окупації жодного разу не завозили в генічеську, скадовську, мелітопольську, бердянську, енергодарську лікарні вакцини від сказу», — підкреслили активісти.

У Криму препарат ще доступний, але в обмежених кількостях. На тлі стрімкого зростання популяції вуличних собак і щурів експерти попереджають, що незабаром проблема може поширитися і на півострів.

Раніше повідомлялося, що бездомні собаки нападають на мешканців Маріуполя. Також відомо, що в окупованому місті провели підрахунок чисельності бездомних тварин.

