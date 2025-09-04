Гармата, КАМАЗ та антени РЕБ: українські прикордонники показали знищення техніки росіян

Українські прикордонники опублікували відео нічної роботи аеророзвідки на південній ділянці фронту.

Відео з'явилося на телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

У коментарі до відео йдеться, що прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили 122-мм артилерійську гармату Д-30, КамАЗ та антени для засобів РЕБ російської окупаційної армії.

