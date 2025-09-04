Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку

Затриманий агент ФСБ у Костянтинівці. Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який допомагав російським окупантам планувати нові наступальні операції на позиції ЗСУ поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Головним завданням агента були збір та передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів та завдають їм контрударів. За наявними даними, після отримання геолокацій ЗС РФ планували атакувати бійців ЗСУ дронами безпілотних військ «Рубікон». У такий спосіб загарбники хотіли створити «коридори» для прориву штурмових груп у напрямку міста.



Як встановило розслідування, агентом виявився 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який шукав вихід на російські спецслужби у Телеграм-каналах. За інструкцією росіян фігурант обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських військових та позначав їх локації на гугл-картах.



Серед потенційних цілей російських військ були далекобійні артилерійські батареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії України.



Для конспірації в агента було одразу три смартфони, які він окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті.



СБУ затримала агента ФСБ та здійснила заходи щодо забезпечення безпеки позицій Сил оборони України в зоні російської розвідувальної активності.



Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в серпні контррозвідка СБУ затримала жительку міста Святогірськ на Донеччині, вона шпигувала за 3-м армійським корпусом ЗСУ.