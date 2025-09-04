Spiegel: Берлін готовий допомогти Україні бронетехнікою та ракетами, але не військовими

Канцлер Мерц та президент України Зеленський. Фото: Spiegel

Німеччина визначилась, чим готова допомогти Україні, а від чого має намір утриматися. Як пише Spiegel, у центрі планів Берліна посилення обороноздатності України, але без прямої участі німецьких військових.



На зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі в четвер Німеччина представить свій пакет пропозицій. Основний акцент — підтримка протиповітряної оборони. Заплановано збільшити обсяг допомоги на 20% щорічно.



Берлін також готовий сприяти розвитку далекобійних можливостей України, зокрема, виробництву крилатих ракет на українській території з технічною та фінансовою підтримкою партнерів.



Крім того, Німеччина обіцяє озброїти чотири механізовані бригади: йдеться про постачання близько 480 бронетранспортерів та інших машин для піхоти щороку. Серед додаткових «гарантій безпеки» — навчання українських військових та поглиблення співпраці в оборонній промисловості. У цих галузях Німеччина вже активно працює.



Однак про зобов'язання щодо відправлення бундесверу до складу можливого міжнародного контингенту не йдеться.

