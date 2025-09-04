Українські військові взяли в полон 25-річного окупанта з Курська

Окупант із Курська здався в полон. Скріншот

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» захопили у полон 25-річного російського штурмовика під час бойових дій на Північно-Слобожанському напрямку.

Як з'ясувалося, полонений родом із Курська, де до мобілізації працював на аграрному підприємстві. За його словами, на війну його «забрали» проти волі. У ході штурму його напарника було ліквідовано, а сам він вирішив здатися.

«Коли ми штурмували, я запитав у нього, чому він не стріляв у нас. Він відповів: „Я боюся стріляти в людей“», — розповів стрілець-снайпер 1-го механізованого батальйону 47-й ОМБр із позивним «Хмурий».

Нагадаємо, ЗСУ знищили групу окупантів на підступах до Покровська.