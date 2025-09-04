Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українські військові взяли в полон 25-річного окупанта з Курська

04 вересня 2025, 13:07

Українські військові взяли в полон 25-річного окупанта з Курська

Окупант із Курська здався в полон. Скріншот Окупант із Курська здався в полон. Скріншот

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» захопили у полон 25-річного російського штурмовика під час бойових дій на Північно-Слобожанському напрямку.

Як з'ясувалося, полонений родом із Курська, де до мобілізації працював на аграрному підприємстві. За його словами, на війну його «забрали» проти волі. У ході штурму його напарника було ліквідовано, а сам він вирішив здатися.

«Коли ми штурмували, я запитав у нього, чому він не стріляв у нас. Він відповів: „Я боюся стріляти в людей“», — розповів стрілець-снайпер 1-го механізованого батальйону 47-й ОМБр із позивним «Хмурий».

Нагадаємо, ЗСУ знищили групу окупантів на підступах до Покровська.

ТЕГИ

Інше
Північно-Слобожанський напрямок полонений окупант
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
усі новини
17:40
МіГ-29 ЗСУ завдав удару по базі штурмовиків і дроноводів РФ
17:04
Медведєв пригрозив Британії повернути передані Україні активи РФ «у натуральній формі — українською землею»
16:53
Російська армія просунулася у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях – DeepState
16:53
На кордоні з Росією виявлено випадок бубонної чуми
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
16:15
Війська РФ вдарили ракетою по співробітникам гуманітарної місії у Чернігові: двоє загинули, трьох поранено
16:07
Інклюзивний басейн на Прикарпатті відкрився у реабілітаційному центрі «Донбас»
16:05
У Київській області збудують житло для переселенців з Луганщини. Що відомо
15:42
Економіка РФ наблизилася до нульової позначки — очільник Сбербанка
15:38
Пілоти дронів знищили танк, артилерію та роботизований комплекс російських військ на Донеччині
15:20
Парламент повертає в'язницю за СЗЧ: що змінюється для військових
15:15
Війська РФ з артилерії обстріляли Херсон: виникли пожежі, поранені комунальники
15:05
Ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу звільнили з-під варти
14:41
З'явилися фотопідтвердження перекидання техніки РФ в Донецьку область
14:20
У ЗСУ назвали завдання для російських військ на осінь на Покровському напрямку
14:05
Армія РФ скинула три авіабомби на лікарню в Костянтинівці
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
13:07
Українські військові взяли в полон 25-річного окупанта з Курська
12:29
Spiegel: Берлін готовий допомогти Україні бронетехнікою та ракетами, але не військовими
12:20
Кабмін підтримав штрафи за проникнення на військові об'єкти
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по окупантах РФ. МіГ-29 ЗСУ завдав удару по базі штурмовиків і дроноводів РФ
04 вересня, 17:40
Співробітники гуманітарної місії з розмінування у Чернігові потрапили під російський обстріл — одна людина загинула, двох поранено. Фото: МВА Війська РФ вдарили ракетою по співробітникам гуманітарної місії у Чернігові: двоє загинули, трьох поранено
04 вересня, 16:15
Удари по російській техніці на Донеччині. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили танк, артилерію та роботизований комплекс російських військ на Донеччині
04 вересня, 15:38
Удар по резервуару АГЗС у Тарасівці. Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
04 вересня, 13:43
Окупант із Курська здався в полон. Скріншот Українські військові взяли в полон 25-річного окупанта з Курська
04 вересня, 13:07
Гармата, КАМАЗ та антени РЕБ: українські прикордонники показали знищення техніки росіян Гармата, КАМАЗ та антени РЕБ: українські прикордонники показали знищення техніки росіян
04 вересня, 11:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір