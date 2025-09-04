З'явилися фотопідтвердження перекидання техніки РФ в Донецьку область

З'явилися фотопідтвердження перекидання російської військової техніки до Донецької області. Unit Observer опублікував знімки, на яких зафіксовано передислокацію військ з Херсонського напрямку у бік Костянтинівського через окупований Донецьк.
За оцінками, перегрупування проводиться у рамках масштабної операції, мета якої — посилити тиск на Донецькому напрямку.
Серед техніки відзначені танки Т-90М і Т-72 (обр. 22), МТ-ЛБ та інженерні машини, що належать 17-му танковому полку 70-ї дивізії 18-ї армії РФ.
За даними Unit Observer, в русі також знаходяться 24-й, 26-й і 28-й мотострілецькі полки 70-ї дивізії.
Раніше повідомлялося, що Росія перекидає сили з Сумського та Херсонського напрямків на Покровський та Костянтинівський.
Фото: Unit Observer
Фото: Unit Observer
Фото: Unit Observer
Фото: Unit Observer
