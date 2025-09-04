Ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу звільнили з-під варти

Тетяна Крупа вийшла з-під варти під заставу у розмірі 20 млн. грн.

Ексглава Хмельницької МСЕК та депутат облради Тетяна Крупа вийшла з-під варти під заставу у розмірі 20 млн грн. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ. Крупа перебувала в СІЗО 11 місяців, тоді як максимальний термін досудового утримання — 12 місяців.



У разі внесення застави на Крупу покладено такі обов'язки:



▪️ не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

▪️ утримуватися від спілкування з певними особами;

▪️ повідомляти про зміну місця проживання;

▪️ здати паспорти для виїзду за кордон;

▪️ носити електронний браслет.

Нагадаємо, Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що начальниця Хмельницької МСЕК «заробила» понад $6 млн на ухилянтах. Пізніше суд призначив їй рекордну заставу, а потім заарештував готівку, вилучену у затриманої.