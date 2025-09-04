Війська РФ з артилерії обстріляли Херсон: виникли пожежі, поранені комунальники

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ДСНС

4 вересня близько 09:00 російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Під удар потрапили чотири працівники комунального підприємства – три жінки 46, 49 та 53 років, а також 49-річний чоловік. У них діагностували вибухові травми та контузії.



Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі, виникли кілька пожеж.



У пресслужбі ДСНС у Херсонській області розповіли, що рятувальники під загрозою повторних ударів загасили пожежі у приватному будинку та нежитловій будівлі.

Нагадаємо, що російські війська за добу вбили 11 та поранили 16 людей у Донецькій області.