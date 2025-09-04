Парламент повертає в'язницю за СЗЧ: що змінюється для військових

Нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №13260, який повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини. Документ набрав 277 голосів «за», повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Якщо закон остаточно ухвалять, суд більше не зможе застосовувати пом'якшувальну норму, що дозволяє уникнути покарання у разі добровільного повернення на службу. Ця норма діяла під час повномасштабної війни і кілька разів продовжувалася, але її термін закінчився 30 серпня. Тепер депутати фактично пропонують поставити крапку у системі «добровільно повернувся — уникнув відповідальності».



Законопроєктом депутати вирішили прибрати шпарину, яка дозволяла порушникам «відмотати назад» та уникнути суду. Тепер пропонується скасувати статтю, яка звільняла військових від кримінальної відповідальності при першому порушенні — якщо вони самі поверталися до частини.

Нагадаємо, часто військові єдиним виходом вбачають самовільне залишення частини.





