Інклюзивний басейн на Прикарпатті відкрився у реабілітаційному центрі «Донбас»

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Під час візиту до Івано-Франківська начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін побував у Центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Донбас».



Раніше він працював у Краматорську, але війна змусила Центр переїхати. Сьогодні тут підтримують тих, хто пережив важкі випробування: людей з інвалідністю, ветеранів війни та переселенців із Донецької області.



Нещодавно в центрі відкрили унікальний об'єкт — перший на Прикарпатті інклюзивний басейн. Сучасний безбар'єрний простір став результатом спільного проєкту центру «Донбас» та Івано-Франківської обласної адміністрації.



«Радий бачити, як ідея інклюзивного басейну стала реальністю саме тут. Це приклад єдності між регіонами та підтримки Донеччини», — зазначив Вадим Філашкін.

