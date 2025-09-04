Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Інклюзивний басейн на Прикарпатті відкрився у реабілітаційному центрі «Донбас»

04 вересня 2025, 16:07

Інклюзивний басейн на Прикарпатті відкрився у реабілітаційному центрі «Донбас»

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Під час візиту до Івано-Франківська начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін побував у Центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Донбас».

Раніше він працював у Краматорську, але війна змусила Центр переїхати. Сьогодні тут підтримують тих, хто пережив важкі випробування: людей з інвалідністю, ветеранів війни та переселенців із Донецької області.

Нещодавно в центрі відкрили унікальний об'єкт — перший на Прикарпатті інклюзивний басейн. Сучасний безбар'єрний простір став результатом спільного проєкту центру «Донбас» та Івано-Франківської обласної адміністрації.

«Радий бачити, як ідея інклюзивного басейну стала реальністю саме тут. Це приклад єдності між регіонами та підтримки Донеччини», — зазначив Вадим Філашкін.

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА

Центр реабілітації "Донбас". Фото: Донецька ОВА Центр реабілітації «Донбас». Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, Донецька ОВА надіслала з бюджету майже 30 мільйонів гривень на БПЛА, fpv-дрони та кошти РЕБ для підрозділів, які захищають Донецьку область.

 

