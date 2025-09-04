На кордоні з Росією виявлено випадок бубонної чуми

Бубонна чума. Фото: Вікіпедія

На півночі Монголії, поблизу російського кордону, зафіксовано випадок бубонної чуми. Небезпечне захворювання підтвердили у мешканця аймаку (регіону) Хубсугул.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на комісію з надзвичайних ситуацій аймаку, чоловік проходить лікування у місцевій багатопрофільній лікарні.

«Сьогодні, 4 вересня, на екстреному засіданні нашої комісії прийнято рішення запровадити частковий карантин у сомоні (поселенні) Цагаан-Уул, де було зареєстровано випадок зараження бубонною чумою. Наразі хворий перебуває під наглядом лікарів», — уточнили в комісії.

Аймак Хубсугул розташований на півночі країни та межує з Росією.

Бубонна чума — одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань. У минулому вона забирала життя мільйонів людей, відрізнялася майже стовідсотковою смертністю та вкрай високою заразністю. Хвороба вражає лімфовузли, легкі та внутрішні органи, нерідко переходячи у сепсис.