Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину

Володимир Сальдо. Фото: ЦНС

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо уникає приїздів до регіону. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).



За даними ЦНС, співробітники окупаційної адміністрації скаржаться на «губернатора» Володимира Сальдо, який боїться перебувати на ввіреній йому території.



Зрадники визнають, що Сальдо є слабкою ланкою серед гауляйтерів — у нього немає лідерських якостей і морального духу.



«Достатньо одного повідомлення — і кадрове питання вашого регіону буде вирішено. Приєднуйтесь до Руху опору і допомагайте притягати зрадників до відповідальності», — підкреслили в ЦНС.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото та відео з місця ДТП, в якому загинув так званий заступник голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов.