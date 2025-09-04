Медведєв пригрозив Британії повернути передані Україні активи РФ «у натуральній формі — українською землею»

Дмитро Медведєв. Фото: Інтерфакс

Лондон сплатив зброю для України на мільярд фунтів за рахунок заморожених російських активів. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь пригрозив «повернути захоплене у натуральній формі».

Про це Медведєв написав на своєму телеграм-каналі.

Велика Британія сплатила закупівлю зброї та військову допомогу Україні на один мільярд фунтів стерлінгів (близько 1,2 мільярда євро) за рахунок заморожених російських активів, заявив 4 вересня міністр оборони країни Джон Хілі під час візиту до Києва.

Це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети ППО, дрони, запчастини, а також укласти нові контракти на обслуговування та ремонт техніки та озброєння, йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

У відповідь на це заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав представників уряду Великої Британії «британськими злодіями».

Він додав, що «в судовому порядку ці гроші зі зрозумілих причин не стягнути» і пригрозив «повернути захоплене в натуральній формі».

«Тобто „українською землею“ та іншим нерухомим та рухомим майном, розташованим на ній. (Я, зрозуміло, не про землі нових регіонів Росії, вони й так наші.)», — написав Медведєв у своєму телеграм-каналі.