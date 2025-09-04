У Росії сусід підпалив будинок військового за вбивства мирних жителів України

У ніч проти 1 вересня у місті Артемівський (Свердловська область Росії) підпалили будинок, у якому мешкає родина учасника війни в Україні. Про це пише видання ASTRA.
Зазначається, що палій облив горючою сумішшю автомобіль, ворота та паркан будинку, де в цей момент перебували дружина військовослужбовця та двоє дітей, один із яких інвалід. Жінка самостійно загасила спалах.
Підозрюваного затримала поліція, але згодом відпустила. У матеріалах зазначено, що підстав для порушення кримінальної справи не було через мінімальну шкоду.
За словами постраждалої, палієм виявився сусід. Його дружина у розмові з потерпілою нібито визнала його провину та пояснила: «Це тобі покарання за те, що твій чоловік на "СВО" вбиває мирних жителів».
Керівник Слідкому РФ Олександр Бастрикін доручив провести перевірку щодо всіх обставин справи, повідомляє ТАСС.
