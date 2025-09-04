Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні

Генпрокуратура України встановила командира «Ахмата» Росгвардії, який під час окупації Херсона у 2022 році «катував мирних жителів та грабував їхнє майно». Йому заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та іншими військовими злочинами.

Про це повідомив голова відомства Руслан Кравченко.

«Листопад 2022 року. Разом із спільниками він увірвався у двір родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місцезнаходження батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця на очах матері.

Коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника та вимагали 80 тисяч доларів за його життя.

Забравши гроші, злочинці змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна», — написав він.

Раніше повідомлялося, що гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо уникає приїздів до регіону.