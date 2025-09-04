Військовослужбовця засудили до довічного ув'язнення за розстріл поліцейських та двох жінок у Лимані

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у вбивстві чотирьох осіб у місті Лиман Донецької області та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який забрався на її подвір'я, стукав у вікна і намагався потрапити до будинку.

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв'язок і на місце направили інший наряд.

Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. У дворі також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її дочки.

Злочинця було затримано по гарячих слідах, повідомляє ДБР.

Співробітники ДБР з'ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їх табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні в житло, хуліганстві, навмисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов'язків, умисному вбивстві двох осіб, вбивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.