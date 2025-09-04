Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників

04 вересня 2025, 22:41

В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників

Після атаки дронів в окупованому Луганську спалахнула нафтобаза. Фото з місцевих пабліків Після атаки дронів в окупованому Луганську спалахнула нафтобаза. Фото з місцевих пабліків

Сьогодні ввечері у південному житловому масиві окупованого Луганська після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють місцеві канали, а також телеграм-канал «Андрющенко Тime».

Місцеві жителі повідомляли про вибухи біля нафтобази, що на мікрорайоні Мирний Південний.

За інформацією «Андрющенко Тime», був приліт за адресою: вулиця Руднєва, 60. Саме там і розташована нафтобаза.

Після атаки безпілотників виникла сильна пожежа, яку видно з різних районів міста.

Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, у Луганську та інших населених пунктах окупованої області продовжуються величезні черги на заправках. Незважаючи на обіцянки окупаційної влади, ситуація залишається критичною. Бензин періодично зникає на добу чи навіть на кілька днів, а при появі ціна різко зростає.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Пожежа Луганськ нафтобаза атака дронів окупована територія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
усі новини
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
22:12
Військовослужбовця засудили до довічного ув'язнення за розстріл поліцейських та двох жінок у Лимані
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
20:02
У Росії сусід підпалив будинок військового за вбивства мирних жителів України
19:31
Президент Франції озвучив рішення 35 країн щодо війни в Україні
18:16
У Костянтинівці російський FPV-дрон атакував житловий сектор: загинула людина, ще одна тяжко поранена
17:40
МіГ-29 ЗСУ завдав удару по базі штурмовиків і дроноводів РФ
17:04
Медведєв пригрозив Британії повернути передані Україні активи РФ «у натуральній формі — українською землею»
16:53
Російська армія просунулася у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях – DeepState
16:53
На кордоні з Росією виявлено випадок бубонної чуми
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
16:15
Війська РФ вдарили ракетою по співробітникам гуманітарної місії у Чернігові: двоє загинули, трьох поранено
16:07
Інклюзивний басейн на Прикарпатті відкрився у реабілітаційному центрі «Донбас»
16:05
У Київській області збудують житло для переселенців з Луганщини. Що відомо
15:42
Економіка РФ наблизилася до нульової позначки — очільник Сбербанка
15:38
Пілоти дронів знищили танк, артилерію та роботизований комплекс російських військ на Донеччині
15:20
Парламент повертає в'язницю за СЗЧ: що змінюється для військових
15:15
Війська РФ з артилерії обстріляли Херсон: виникли пожежі, поранені комунальники
15:05
Ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу звільнили з-під варти
14:41
З'явилися фотопідтвердження перекидання техніки РФ в Донецьку область
усі новини
ВІДЕО
Після атаки дронів в окупованому Луганську спалахнула нафтобаза. Фото з місцевих пабліків В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
04 вересня, 22:41
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
04 вересня, 21:10
Ілюстративне фото У Росії сусід підпалив будинок військового за вбивства мирних жителів України
04 вересня, 20:02
Ілюстративне фото У Костянтинівці російський FPV-дрон атакував житловий сектор: загинула людина, ще одна тяжко поранена
04 вересня, 18:16
Наслідки удару по окупантах РФ. МіГ-29 ЗСУ завдав удару по базі штурмовиків і дроноводів РФ
04 вересня, 17:40
Співробітники гуманітарної місії з розмінування у Чернігові потрапили під російський обстріл — одна людина загинула, двох поранено. Фото: МВА Війська РФ вдарили ракетою по співробітникам гуманітарної місії у Чернігові: двоє загинули, трьох поранено
04 вересня, 16:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір