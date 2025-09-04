В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників

Сьогодні ввечері у південному житловому масиві окупованого Луганська після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють місцеві канали, а також телеграм-канал «Андрющенко Тime».
Місцеві жителі повідомляли про вибухи біля нафтобази, що на мікрорайоні Мирний Південний.
За інформацією «Андрющенко Тime», був приліт за адресою: вулиця Руднєва, 60. Саме там і розташована нафтобаза.
Після атаки безпілотників виникла сильна пожежа, яку видно з різних районів міста.
Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, у Луганську та інших населених пунктах окупованої області продовжуються величезні черги на заправках. Незважаючи на обіцянки окупаційної влади, ситуація залишається критичною. Бензин періодично зникає на добу чи навіть на кілька днів, а при появі ціна різко зростає.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях