В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників

Після атаки дронів в окупованому Луганську спалахнула нафтобаза. Фото з місцевих пабліків

Сьогодні ввечері у південному житловому масиві окупованого Луганська після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють місцеві канали, а також телеграм-канал «Андрющенко Тime».

Місцеві жителі повідомляли про вибухи біля нафтобази, що на мікрорайоні Мирний Південний.

За інформацією «Андрющенко Тime», був приліт за адресою: вулиця Руднєва, 60. Саме там і розташована нафтобаза.

Після атаки безпілотників виникла сильна пожежа, яку видно з різних районів міста.

Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, у Луганську та інших населених пунктах окупованої області продовжуються величезні черги на заправках. Незважаючи на обіцянки окупаційної влади, ситуація залишається критичною. Бензин періодично зникає на добу чи навіть на кілька днів, а при появі ціна різко зростає.