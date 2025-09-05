У Рязані після атаки дронів горить нафтозавод

Нафтопереробний завод спалахнув у російській Рязані після атаки безпілотників. Фото: ASTRA

У російському місті Рязань спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, ймовірно, через атаку дронів у ніч проти 5 вересня.

Телеграм-канали ASTRA, Exilenova+ та інші ресурси з посиланням на очевидців повідомляють про чергову пожежу на Рязанському НПЗ.

У мережі з'явилися фото та відео з місця події, де зафіксовано масштабну пожежу.

Губернатор Рязанської області Павло Малков вранці 5 вересня написав на своєму телеграм-каналі: «Засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області збито вісім БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень житлових будинків та інфраструктури немає. Уламки впали на територію промислового підприємства, наслідки усуваються».

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 вересня у південному житловому масиві окупованого Луганська після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі.