РФ обстріляла Донецьку область 40 разів за добу: зруйновано будинки, машини та споруди

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про оперативну ситуацію станом на ранок 5 вересня.
Покровський район: зруйновано будинок у Покровську.
Краматорський район: У Лимані пошкоджено авто, у Дробишевому — адмінбудівлю, у Яровій — 5 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Новосергіївці Новодонецької громади зруйновано будинок і 2 господарчі споруди.
У Старорайському Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці загинули 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 склади й 2 господарчі споруди. У Костянтинівці 3 людини загинули та 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, лікарню і приватний будинок.
Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Загалом за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 316 осіб, у тому числі 47 дітей.
Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.
Раніше стало відомо, що українська протиповітряна оборона збила і придушила 121 ворожий безпілотник зі 157 запущених, включаючи «Шахеди» та дрони-імітатори.
