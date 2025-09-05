РФ обстріляла Донецьку область 40 разів за добу: зруйновано будинки, машини та споруди

Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про оперативну ситуацію станом на ранок 5 вересня.



Покровський район: зруйновано будинок у Покровську.



Краматорський район: У Лимані пошкоджено авто, у Дробишевому — адмінбудівлю, у Яровій — 5 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Новосергіївці Новодонецької громади зруйновано будинок і 2 господарчі споруди.



У Старорайському Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці загинули 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 склади й 2 господарчі споруди. У Костянтинівці 3 людини загинули та 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, лікарню і приватний будинок.



Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Загалом за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 316 осіб, у тому числі 47 дітей.

Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.

Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.

Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.

Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.

Наслідки атаки ЗС РФ у Донецькій області.

Раніше стало відомо, що українська протиповітряна оборона збила і придушила 121 ворожий безпілотник зі 157 запущених, включаючи «Шахеди» та дрони-імітатори.