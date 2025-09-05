В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму

З посади «міністра» спорту та туризму угруповання «ДНР» звільнили Юрія Мартинова

«Міністра» спорту та туризму угруповання «ДНР» Юрія Мартинова звільнено з посади. Відповідний указ підписав голова угруповання Денис Пушилін.

Іншим указом Пушилін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків «міністра» його першого заступника Євгена Ширшова.

Мартинов став «міністром» у 2024 році. До цього він очолював філію Російської спілки бойових мистецтв в групуванні «ДНР».

Зазначається, що Євген Ширшов народився у Донецьку у 1979 році, у 2001 році закінчив факультет внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ України.