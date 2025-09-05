На Закарпатті школяр з ножем планував напасти на школу

Вилучену зброю передано поліції.

Поліція Закарпаття запобігла трагедії в одній зі шкіл: 15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Про це повідомив офіційний канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.



Підлітка затримали в момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. При цьому він уже проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.



Оперативну інформацію про підготовку злочину отримали спільно з правоохоронними органами Великої Британії. Підліток раніше публікував свої наміри в соцмережах.



Поліцейські діяли комплексно:

• кіберполіція аналізувала всі доступні дані,

• кримінальна поліція проводила оперативні заходи,

• біля навчального закладу виставлено посилену охорону.



Напад запобігли, діти та педагоги в безпеці. Ведуться слідчі дії, за попередніми даними підліток планував напасти на учнів і транслювати це в соцмережі.