На Закарпатті школяр з ножем планував напасти на школу

Поліція Закарпаття запобігла трагедії в одній зі шкіл: 15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Про це повідомив офіційний канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Підлітка затримали в момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. При цьому він уже проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.
Оперативну інформацію про підготовку злочину отримали спільно з правоохоронними органами Великої Британії. Підліток раніше публікував свої наміри в соцмережах.
Поліцейські діяли комплексно:
• кіберполіція аналізувала всі доступні дані,
• кримінальна поліція проводила оперативні заходи,
• біля навчального закладу виставлено посилену охорону.
Напад запобігли, діти та педагоги в безпеці. Ведуться слідчі дії, за попередніми даними підліток планував напасти на учнів і транслювати це в соцмережі.
