З'явилося відео спецпризначенців ГУР, які знищили катер, РЛС і окупантів у Чорному морі

Спецпідрозділи ГУР у Чорному морі.

У серпні 2025 року підрозділи активних дій ГУР МО України провели успішну операцію в Чорному морі. Відео з кадрами рейду опублікував офіційний Telegram-канал ГУР.



Під час операції екіпажі спецпідрозділу використовували FPV-дрони та інші бойові безпілотники, знищивши російські:

• катер типу БЛ-680;

• РЛС «Гарпун-Б»;

• РЕБ «Гроза».







Крім того, бійці ГУР спалили чотири антенно-фідерні пристрої та завдали втрат серед особового складу окупантів.