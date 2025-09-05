З'явилося відео спецпризначенців ГУР, які знищили катер, РЛС і окупантів у Чорному морі

У серпні 2025 року підрозділи активних дій ГУР МО України провели успішну операцію в Чорному морі. Відео з кадрами рейду опублікував офіційний Telegram-канал ГУР.
Під час операції екіпажі спецпідрозділу використовували FPV-дрони та інші бойові безпілотники, знищивши російські:
• катер типу БЛ-680;
• РЛС «Гарпун-Б»;
• РЕБ «Гроза».
Крім того, бійці ГУР спалили чотири антенно-фідерні пристрої та завдали втрат серед особового складу окупантів.
