Колишній азербайджанський МіГ-29 помічений у складі Повітряних сил України

На озброєнні України помітили колишній азербайджанський Міг-29. Фото: The War Zone

У соцмережах з'явилася фотографія винищувача МіГ-29 у камуфляжному забарвленні ВПС Азербайджану, який, зважаючи на все, виконує завдання Повітряних сил України.

Зазначається, що це перше документальне свідчення повідомлень, що з'явилися раніше, про використання Києвом колишньої азербайджанської військової техніки, повідомило видання The War Zone.

На фото, яке опублікували військові блоги в Telegram і X, — одномісний МіГ-29 Повітряних сил України з азербайджанським камуфляжним малюнком (поєднує синій, сірий і фіолетово-сірий кольори). Очевидно, літак виконував бойове завдання: у МіГ-29 повний комплект озброєння — ракети «повітря-повітря» середньої дальності Р-27 і малої дальності Р-73, пише The War Zone. Точний час та місце зйомки невідомі, але, як уточнює видання, немає жодних підстав сумніватися у справжності фотографії.

Повідомлення про те, що принаймні кілька азербайджанських МіГ-29 було передано Києву, з'являлися й раніше, проте досі не було візуальних підтверджень їхньої присутності у складі Повітряних сил України.

Найімовірніше, на фото потрапив один із трьох азербайджанських Міг-29, які у січні 2022 року були доставлені на Львівський авіаремонтний завод для проходження ремонту та модернізації, припустили автори військових блогів, які опублікували знімок.

За їх даними, на момент початку російського вторгнення на підприємстві перебували три винищувачі ВПС Азербайджану. У березні 2022 року російські військові завдали повітряного удару по цьому заводу. Міг-29, що потрапив на фото, ймовірно, вцілів при ударі, припускають блогери.