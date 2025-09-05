РФ випустила 4 ракети й КАБи по 3 бійцях ЗСУ, але не влучила

ЗСУ показали удари росіян по розвідгрупі

Штурмовий батальйон 225 ОШП «Чорний Лебідь» опублікував відео з підбіркою російських ударів КАБами й балістичними ракетами, які випадково потрапили в об'єктиви дронів батальйону за останні дні.



«Найдивніший випадок — чотири балістичні ракети по розвідгрупі з трьох осіб. Росіяни витратили близько 12 мільйонів доларів на невелику групу піхоти, яку так і не змогли вразити», — зазначається в повідомленні.



За даними аналітичного каналу In Factum, в кадр коптерів потрапили удари в районі Кіндратівки Сумської області.

Раніше в Сумській області автомобіль прикордонників пережив атаку ворожого FPV-дрона.