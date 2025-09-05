Іноземні війська в Україні «стануть законною ціллю» — Путін

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Очільник Кремля Володимир Путін на пленарній сесії Східного економічного форуму заявив, що у разі появи іноземних військових до завершення бойових дій в Україні Москва розглядатиме їх як «законні цілі», а після досягнення миру не буде «ніякого сенсу в їхній присутності».

«Щодо можливих контингентів військових в Україні. Це одна з причин втягування України в НАТО. Тому, якщо там з'являтимуться якісь війська, особливо зараз, під час ведення бойових дій, виходимо з того, що це будуть законні цілі для їхнього ураження», — сказав він.

«А якщо буде досягнуто рішень, які приведуть до миру, до довгострокового миру, то тоді я просто не бачу жодного сенсу в їхньому знаходженні на території України. Ось і все. Бо якщо цих домовленостей буде досягнуто, ніхто нехай не сумнівається, що Росія їх виконуватиме у повному обсязі. І ми поважатимемо ті гарантії безпеки, які, звичайно, мають бути вироблені і для Росії, і для України. І повторю ще раз, безумовно, Росія виконуватиме домовленості», — сказав Путін.

Він додав, що питання про розміщення в Україні військ стримування щодо Росії «на серйозному рівні поки що» не обговорювалося.

Також Путін повторив, що зустріч із Володимиром Зеленським може відбутися лише в Москві, назвавши російську столицю «найкращим місцем» для зустрічі з українським керівництвом на найвищому рівні.

«Українська сторона хоче цієї зустрічі та пропонує цю зустріч. Я сказав: готовий, будь ласка, приїжджайте, ми точно забезпечимо умови для роботи та безпеку. Гарантія стовідсоткова. Але якщо нам кажуть: ми хочемо з вами зустрічі, але ви їдьте туди на цю зустріч, мені здається, що це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз, якщо реально хтось хоче з нами зустрітись, ми готові. Найкраще місце для цього – столиця Російської Федерації, місто-герой Москва».

Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський виключив можливість зустрічі з Путіним у Москві.

Заява Путіна означає, що заява Кремля про можливе мирне врегулювання війни в Україні, як і раніше, знаходиться в рамках парадигми Стамбульських угод 2022 року, які не передбачали розміщення іноземних контингентів у країні в рамках гарантій безпеки.