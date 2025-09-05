Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі

Курс бойової підготовки жителів Донецької області.

Перша група з 35 жителів Донецької області завершила курс бойової підготовки на базі Центру підготовки громадян до національного спротиву Дніпровщини. Навчання проходило за підтримки платформи «Центр єдності та національного спротиву» Донеччини. Відео з підсумками опублікував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Фінальним етапом курсу стали стрільби на полігоні, де учасники продемонстрували отримані навички. Кожен випускник отримав свідоцтво про закінчення програми.



Програма тривалістю 45 годин включала домедичну допомогу, тактичну та вогневу підготовку, орієнтування, мінну безпеку та роботу з безпілотниками. Основний акцент робився на практичних заняттях.







«Це яскравий приклад того, як взаємодія регіональних центрів і громадських платформ зміцнює національну безпеку. Подібні навчання плануються і в інших областях України. Крок за кроком формується мережа підготовлених громадян, готових захищати Україну», — зазначили організатори.

Раніше рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки.