Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування

Наслідки масованого удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

Вночі 5 вересня російська авіація масовано вдарила авіабомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Удари призвели до значних руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені два корпуси лікарні, приватні та багатоквартирні будинки, лінія електромережі. Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися підстанції громади.



За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули п'ять людей, ще дві – поранені.