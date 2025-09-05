Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російський солдат у Торському благає командування про воду

05 вересня 2025, 15:59

Російський солдат у Торському благає командування про воду

Реалії окупанта, якому вдалося проникнути в Торське і «оселитися» в підвалі, вкрай важкі. Без засобів до існування солдат був змушений вживати власні випорожнення і благати командування надіслати воду дроном.

Радіоперехоплення було опубліковано 63-ю окремою механізованою бригадою.

На цей момент центр Торського знаходиться під контролем російських загарбників. По боках території позначені як «сіра зона», де через відсутність провізії просування окупантів обмежене.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Торське
Інше
просування війск рф нестача води
Організації
63 ОМБр

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
усі новини
21:17
Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
19:49
РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
18:36
У Кремлі гарантують Зеленському безпеку під час візиту до Москви
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
16:45
ССО вдарили по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400 у Калузькій області: уражений пункт управління
16:14
Мерц: Європа залежить від США у врегулюванні конфлікту в Україні
16:13
СБУ атакувала склад боєприпасів та безпілотників поблизу окупованого Луганська: сталися детонація та пожежа
16:02
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
15:59
Російський солдат у Торському благає командування про воду
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
15:02
Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування
15:00
Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі
14:55
Іноземні війська в Україні «стануть законною ціллю» — Путін
14:46
Російські війська просунулися у Дніпропетровській та Харківській областях – DeepState
14:27
РФ випустила 4 ракети й КАБи по 3 бійцях ЗСУ, але не влучила
13:30
Рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
12:57
Колишній азербайджанський МіГ-29 помічений у складі Повітряних сил України
12:35
ЗСУ знищили пункт управління російської армії на Лиманському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
05 вересня, 21:17
Запорізька АЕС Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
05 вересня, 20:36
Скріншот відео з місця подій кореспондента «Новини Донбасу» РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
05 вересня, 19:49
Псевдосуд «ЛНР» засудив громадянку України Ліну Смирнову на 16 років колонії за «шпигунство». Скріншот Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
05 вересня, 18:04
Засуджений окупантами Артем Матвєєв. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
05 вересня, 16:02
Курс бойової підготовки жителів Донецької області. Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі
05 вересня, 15:00

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір