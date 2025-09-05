Російський солдат у Торському благає командування про воду

Реалії окупанта, якому вдалося проникнути в Торське і «оселитися» в підвалі, вкрай важкі. Без засобів до існування солдат був змушений вживати власні випорожнення і благати командування надіслати воду дроном.



Радіоперехоплення було опубліковано 63-ю окремою механізованою бригадою.



На цей момент центр Торського знаходиться під контролем російських загарбників. По боках території позначені як «сіра зона», де через відсутність провізії просування окупантів обмежене.