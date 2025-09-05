СБУ атакувала склад боєприпасів та безпілотників поблизу окупованого Луганська: сталися детонація та пожежа

Вночі 5 вересня підрозділи СБУ атакували склад інженерних боєприпасів та БПЛА російських військ поблизу окупованого Луганська. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
На об'єкті сталася вторинна детонація з подальшою пожежею.
«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – заявили у ГШ.
Нагадаємо, що ввечері 4 вересня безпілотники атакували нафтобазу в Луганську, внаслідок чого виникла пожежа.