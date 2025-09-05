Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Європа сьогодні не посідає у світі того місця, на яке розраховувала. Про це написав Вloomberg із посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в інтерв'ю своєї партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), опублікованому на офіційному YouTube-каналі.

«Що мене турбує і, маю визнати, обтяжує, то це те, що ми, європейці, зараз не граємо у світі тієї ролі, яку хотіли б і мали грати, щоб наші інтереси були надійно захищені», — зазначив він.

За словами Мерця, можливості Європи та європейської частини НАТО залишаються обмеженими, особливо у питаннях щодо врегулювання конфлікту в Україні. «Ми залежимо від допомоги американців», — підкреслив канцлер.

Він також звернув увагу на активну взаємодію Росії з Китаєм, Бразилією та іншими країнами, а також формування «нового партнерства» в рамках «Шанхайського формату».



На думку німецького лідера, ключ до зміцнення європейської згуртованості лежить у руках Німеччини, тому він прагне «виправдати очікування» у цій сфері.

