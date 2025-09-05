ССО вдарили по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400 у Калузькій області: уражений пункт управління

Калузька область РФ. Фото: карта DeepState

Вночі 5 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За попередніми даними, зафіксоване влучання у командно-штабну машину та пункт управління.



«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначили у Генштабі.

